LPI-GTH: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Eisenach (ots) - Unbekannte drangen im Zeitraum vom 03.02.2023, 16.00 Uhr bis zum 13.02.2023, 08.00 Uhr in einen Rohbau in der Straße Am Sportpark ein und entwendeten technische Geräte sowie Werkzeuge im Wert von ca. 4.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0041741/2023 zu melden. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

