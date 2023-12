Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: 43-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

Bensheim (ots)

Ein 43-jähriger Mann hat am Dienstagabend (12.12.) einen größeren Polizeieinsatz in einem Mehrfamilienhaus "Am Ziegelfalltorweg" ausgelöst.

Ersten Ermittlungen zufolge, soll es zwischen dem 43-Jährigen und seiner 41 Jahre alten Ehefrau zu einem Streit gekommen sein. Hierbei soll nach jetzigem Kenntnisstand der 43-Jährige mit einer Waffe gedroht haben. Mit starken Polizeikräften wurde das Haus zunächst abgesperrt und anschließend betreten. Der 43 Jahre alte Mann konnte von der Polizei nicht mehr angetroffen werden. Die Fahndung nach ihm dauert an. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung.

