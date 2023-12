Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Mehrere Diebstähle auf Baustellen

Polizei prüft Tatzusammenhang

Babenhausen (ots)

Zwischen Donnerstag (07.12.) um 14 Uhr und Montag (11.12.) um 7 Uhr drangen unbekannte Täter in zwei geschlossene Rohbauten im Baugebiet "ehemalige US-Kaserne" ein, in den Straßen "In den Kaisergärten" und "Bei den Wildpferden". Die Täter entwendeten aus den Rohbauten Innenwandfarbe, Klebebandrollen, eine Spritzputzmaschine der Marke Strobl sowie Akku-Werkzeuge, darunter Bohrmaschinen von Bosch. Die Täter konnten anschließend unbeobachtet flüchten. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Das Kommissariat 41 bei der Polizeistation in Dieburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls übernommen. Ein möglicher Tatzusammenhang wird derzeit geprüft.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler unter der Telefonnummer 06071/9656-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell