FW-EN: Neue Einsatzkräfte für die Feuerwehr Ennepetal!

Ennepetal (ots)

In den letzten Monaten stellten sich 13 neue Kameraden unserer Feuerwehr der Ausbildung zum Truppmann. Die Feuerwehrangehörigen lernten in zahlreichen Stunden den richtigen Umgang mit dem Strahlrohr, das Verlegen von Schläuchen, den Umgang mit tragbaren Leitern und die richtigen Handhabung der verschiedenen Geräte zur technischen Hilfeleistung. Die Feuerwehr Ennepetal gratuliert den jungen Kameraden zur bestandenen Prüfung! Ein besonderer Dank geht an die engagierten Ausbilder, die mit großem Engagement und Herzblut dafür sorgten, dass wir qualifizierte und motivierte neue Einsatzkräfte in unserer Mitte begrüßen dürfen. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank! Interesse geweckt? Dann melde dich bei uns unter mitgliederwerbung@ennepetal.de und werde Teil unseres Teams.

