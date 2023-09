Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze der Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 12.09.2023 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 13:44 Uhr alarmiert um eine Verletzte Taube ,die von einem besorgten Bürger gesichtet wurde, aufzunehmen und diese zu einem Tierarzt zu bringen.

Um 15:08 wurden die Einsatzkräfte zum Breslauer Platz alarmiert. Dort wurde eine hilflose Person in einer verschlossenen Wohnung vermutet. Bevor die Feuerwehr tätig werden mußte,tauchte die Person allerdings wieder auf und der Einsatz endete um 13:25 Uhr.

Um 15:54 Uhr wurde ein Fahrzeug aus Ennepetal in Sprockhövel benötigt. In einem Waldgebiet war eine Person gestürzt und hatte sich schwer verletzt. Zur Rettung der Person wurde ein geländefähiges Fahrzeug der Feuerwehr Ennepetal eingesetzt,welches auch in der Lage ist ,Personen liegend zu befördern. Der Einsatz endete um 17:14 Uhr.

In den frühen Morgenstunden des 13.09.2023, rückte die Feuerwehr Ennepetal zu einem Pflegeheim in der Loherstr. aus. Um 01:33 Uhr und um 03:42 Uhr löste dort die Brandmeldeanlage aus. Eine Ursache hierfür konnte in beiden Fällen nicht gefunden werden. Eingesetzt waren jeweils der Hauptamtliche Löschzug,die Löschgruppe Voerde und der Löschzug Milspe/Altenvoerde.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell