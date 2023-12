Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Zigarettenautomat aufgebrochen

Wer kann Hinweise geben?

Weiterstadt (ots)

In der Nacht auf Dienstag (12.12.) hebelten bislang unbekannte Kriminelle gewaltsam einen Zigarettenautomaten in der Lagerstraße auf. Aktuellen Ermittlungen zufolge entwendeten sie eine Geldkassette aus dem Automaten mit einer bislang unbekannten Menge Bargeld und flüchteten unbemerkt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K 42) in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell