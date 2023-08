Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchter Einbruch in Restaurant in Trier

Trier (ots)

In der Nacht vom 8. August zwischen 02:28 Uhr und 02:31 Uhr versuchten zwei bisher unbekannte männliche Täter in ein Restaurant in der Franz-Georg-Straße in Trier einzudringen.

Die Personen werden wie folgt beschrieben:

Person 1: schwarze Hose, schwarzes T-Shirt, schwarze Turnschuhe, schwarze Haare

Person 2: graue Hose, blauer Pullover, schwarze Umhängetasche, blaues Basecap

Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der 0651-97792290 zu melden.

