POL-PPTR: Die angekündigten Geschwindigkeitsmessungen im Bereich des Polizeipräsidiums Trier in der 33. Kalenderwoche

Trier (ots) - In einem Zeitraum von 10 Minuten drangen unbekannte Täter, am 5. August gegen 9 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Ebert-Allee ein und entwendeten diverse Schmuckstücke. Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen getroffen haben, sich unter 0651-97792290 zu melden.

