Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Revierleiterwechsel beim Polizeirevier Hockenheim

Hockenheim (ots)

Erster Polizeihauptkommissar Volker Jungkind übernimmt zum 01.09.2023 die Leitung des Polizeireviers Hockenheim und verabschiedet seinen Vorgänger Erster Polizeihauptkommissar Manfred Krampfert in den Ruhestand. Die offizielle Amtseinführung fand bereits am Donnerstagmorgen, den 31.08.2023 in der Zehntscheune in Hockenheim statt.

Die Feierlichkeit wurde durch Hockenheims Oberbürgermeister Marcus Zeitler mit einem Grußwort eröffnet. Für ihn sei es eine besondere Freude, an solch einer Veranstaltung teilnehmen zu können. Er betonte ausdrücklich: "Ich stehe schon immer zur Polizei." und bedankte sich bei Manfred Krampfert für die jahrelang hervorragende Zusammenarbeit und drückte die Wichtigkeit von Polizeipräsenz, gerade auch im ländlichen Raum, aus. "Wir haben viel zu tun", richtete Marcus Zeitler seine Worte an Volker Jungkind als Nachfolger und hieß ihn in der Stadt Hockenheim herzlichst willkommen. Er freue sich auf die zukünftige Zusammenarbeit, welcher er positiv entgegenschaue.

Polizeipräsident Siegfried Kollmar richtete zunächst dankende Worte an Manfred Krampfert. Er bezeichnete ihn als einen Revierleiter mit herausragenden Ergebnissen, der in den vergangenen Jahren gute und solide Arbeit geleistet hat. Anlässlich des Amtswechsels bemerkte Siegfried Kollmar: "Äußere und innere Sicherheit sind die Stützpfeiler unserer Gesellschaft." und zeigte sich stolz, Volker Jungkind in der Spitzenposition als neuen Revierleiter in Hockenheim begrüßen zu dürfen. In dem neuen Leiter sieht er einen guten Nachfolger und hält ihn für den richtigen Mann, der die anspruchsvollen Aufgaben gut bewältigen wird. Er wünscht ihm für die neue Tätigkeit alles Gute und ist davon überzeugt, dass Volker Jungkind gute Arbeit leisten wird.

Auch Volker Jungkind richtete seine Worte an Manfred Krampfert und lobte ihn für seine menschliche und sachliche Art. Er gab zu verstehen, dass er in seiner Zeit als Revierleiter große Fußstapfen hinterlassen habe. Daher bezeichnete Volker Jungkind die Übernahme seiner neuen Position als Ehre und freue sich künftig auf die Wahrnehmung der Amtsgeschäfte als neuer Revierleiter des Polizeireviers Hockenheim. Ebenso betonte er die Wichtigkeit einer guten Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit der Verwaltungsgemeinde sowie der Feuerwehr.

Volker Jungkind, geboren 31.03.1964 in Bruchsal

01.09.1983 Diensteintritt in die Landespolizei BW

01.09.1983 - 28.02.1985 Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei Biberach

01.03.1987 - 28.02.1990 Versetzung zur Polizeidirektion Heidelberg, Einsatzhundertschaft Karlsruhe, Zug Heidelberg

01.03.1990 - 30.04.1994 Polizeirevier Hockenheim, Streifendienst

04.11.1991 - 29.04.1994 Studium an der Fachhochschule für Polizei Villingen-Schwenningen (13. Jahrgang)

19.04.1994 Staatsprüfung für den gehobenen PVD, Diplom-Verwaltungswirt-Polizei 01.05.1994 - 29.02.2000 Polizeirevier Schwetzingen, Dienstgruppenleiter

01.03.2000 - 30.09.2008 Polizeirevier Schwetzingen, Polizeiposten Ketsch, Leiter des Polizeipostens

01.09.2008 25-jähriges Dienstjubiläum

01.10.2008 - 31.12.2013 Polizeirevier Wiesloch, Leiter des Bezirksdienstes

01.01.2014 - 21.04.2014 Versetzung zum Polizeipräsidium Mannheim, Polizeirevier Wiesloch, Leiter des Bezirksdienstes

22.04.2014 - 31.07.2023 Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Leiter der Führungsgruppe

Ab 01.09.2023 Polizeirevier Hockenheim, Beauftragung mit der Wahrnehmung der Geschäfte des Leiters des Polizeireviers

