POL-OG: Appenweier - Pkw überschlägt sich

Kehl (ots) - Der Abend eines 34-Jährigen endete am Mittwoch schlussendlich im Polizeigewahrsam. Gegen 19:30 Uhr wurden die Beamten in einen Imbiss in der Hauptstraße gerufen, da das Mobiltelefon des Mittdreißigers seinen Angaben zufolge gestohlen wurde. Bei Eintreffen der Beamten konnten sie den aufgebrachten Mann mit einer offenbar selbst zugefügten Schnittwunde an der Hand antreffen. Nach einer kurzen medizinischen ...

