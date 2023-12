Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mobiltelefon weggenommen

Offenburg (ots)

Als am Mittwochfrüh gegen 2:20 Uhr eine 31-Jährige auf der Kittelgasse durch eine Parkanlage lief, wurde sie offenbar von zwei männlichen Personen, die sich am Ende einer Treppe bei einem Stein-Pavillon aufhielten, um ihr Handy gebracht. Nachdem die Frau nach eigenen Angaben der Herausgabe von Bargeld nicht nachkam, soll sie von einem der Männer festgehalten worden sein, während der zweite Räuber das Handy an sich gerissen habe. Die junge Frau konnte die Flucht ergreifen und im Anschluss die Polizei verständigen. Die Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0781 21 - 2820 entgegen. /ph

