Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Heidelberg: Erklärung des Polizeipräsidiums Mannheim zur gemeinsamen Pressemitteilung in Sachen Diebstahl von Pedelec - neues Konzept des Polizeipräsidiums greift!

Mannheim (ots)

Das Polizeipräsidium Mannheim registrierte seit Januar 2023 einen erhöhten Anstieg von besonders schweren Fällen des Diebstahls von E-Bikes bzw. Pedelecs und weiteren hochwertigen Fahrrädern. Regelmäßig lag und liegt hier auch die Schadenshöhe im hohen vierstelligen Bereich. Durch die Kriminalpolizei Heidelberg und die Schutzpolizei des Polizeipräsidium Mannheim wurde ein Konzept erarbeitet, welches vor vier Wochen umgesetzt wurde und maßgeblich für den Erfolg im vorliegenden Fall ist. Das Konzept beinhaltet eine fortlaufende Lagebildauswertung aktueller Pedelec- und E-Bike-Diebstähle. Bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen erfolgt die Übernahme der Sachbearbeitung durch die Kriminalpolizei mit Unterstützung durch die Spezialisten der Kriminaltechnik. Ziel dieses Konzeptes ist es, die beachtlichen Diebstahlschäden einzudämmen, das Diebesgut sicherzustellen und an die Geschädigten zurückzuführen.

Die Zahlen sprechen für sich, so wurde im 1. Halbjahr 2023 bereits die gleiche Anzahl an Diebstählen von Pedelecs registriert wie im gesamten Jahr 2022. Die Schadenshöhe geht in die Hunderttausende.

Aktuell ermitteln die Spezialisten der Kriminalpolizei Heidelberg in einem besonders schweren Fall des Bandendiebstahls, jüngst wurden drei Tatverdächtige festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt.

Den Tatverächtigen wird vorgeworfen, seit Anfang 2023 in mindestens 19 Fällen Pedelecs und hochwertige Fahrräder im Gesamtwert von 180.000 EUR gestohlen zu haben.

Polizeipräsident Siegfried Kollmar: "Der Fahrraddiebstahl von früher ist regelmäßig nicht mehr zu vergleichen mit dem Fahrraddiebstahl von heute. Heutzutage werden E-Bike's im Wert von mehreren tausend Euro entwendet und dabei wird nicht davor zurückgeschreckt, in Häuser einzubrechen um an das hochwertige Diebesgut zu gelangen. Dabei sind auch Banden am Werk, welche professionell vorgehen, die hochwertigen E-Bike's schnell verwerten und u.U. auch ins Ausland verbringen. Die stark steigenden Zahlen haben uns dazu bewegt, bei der Bekämpfung derartiger Straftaten einen Schwerpunkt zu setzen und die Kriminalpolizeidirektion mit der Bearbeitung von entsprechenden Diebesserien zu beauftragen. Da wir regelmäßig keine Tatzeugen und wenig oder keine Tatortspuren haben, gestaltet sich die Ermittlungsarbeit äußerst schwierig. Einen ersten Erfolg konnten wir jetzt mit der Aufklärung einer Serie von 19 Fällen und der Inhaftierung von drei Tatverdächtigen erzielen. Unsere Kriminalpolizei wird an diesem Thema weiter dranbleiben."

Das Polizeipräsidium Mannheim zeigt durch das Konzept nicht nur neue Ansätze für Ermittlungen in diesem Bereich, sondern arbeitet auch präventiv durch verschiedene Aktionen mit den Bürgern des Polizeipräsidium Mannheim.

Die Präventionsabteilung bietet regelmäßige, verschieden Kurse in der Jugendverkehrsschule an; Zum Beispiel Schulungen zum Thema Diebstahlsicherung von Fahrrädern und Pedelecs. Des Weiteren werden durch die Verkehrswacht gemeinsam mit den Präventionsbeamten des Polizeipräsidium Mannheim spezielle Pedelec-Schulungen in der Jugendverkehrsschule Mannheim angeboten. Auch wird es jetzt im Juli spezielle Aktionstage zum Thema rund um die Fahrradsicherheit / Vermeidung von Fahrraddiebstählen geben.

Nähere Informationen rund um das Thema und Termine finden Sie unter folgendem Link:

https://www.kvw-mhm.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell