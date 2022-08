Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Parksituation mündet in tätlicher Auseinandersetzung

Erfurt (ots)

Am Samstagmorgen kam es zu einem Streit auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Erfurt. Auslöser war das Parkverhalten eines 64-jährigen Mannes, der nach Meinung eines 75-jährigen Mannes zu nah am Gehweg parkte. Nach einem kurzen Wortgefecht ging der Autofahrer auf den älteren Mann zu und attackierte ihn dermaßen, so dass er zu Boden stürtzte. Dabei wurde der ältere Mann leicht verletzt. Noch vor Eintreffen der Polizei verschwand der Täter, konnte dann aber anhand der Videoüberachung auf dem Parkplatz ermittelt werden. Hier waren nämlich das Kennzeichen seines Autos und seine Person sehr gut zu erkennen. An der Halteranschrift konnte dann der Mann als Täter überführt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell