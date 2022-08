Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trunkenheitsfahrt mit Schauspielcharakter

Erfurt (ots)

Am Freitagnachmittag zeigte eine 53-jährige Opelfahrerin in der Erfurter Blücherstraße ein so auffälliges Fahrverhalten, dass ein aufmerksamer Bürger sich veranlasst sah, die Polizei hierüber zu informieren.

Die daraufhin eingesetzten Polizeibeamten konnten den Opel kurze Zeit später anhalten und dessen Fahrerin kontrollieren. Die 53-Jährige roch stark nach Alkohol, war aber nicht bereit, an einem Atemalkoholtest mitzuwirken. Aufgrund des Verdachtes einer Straftat, wurde die Frau zum Zwecke der Durchführung einer Blutentnahme zur Polizeidienststelle gebracht. Hierbei begann ein nicht ganz alltägliches Schauspiel. Vermutlich mit dem Ziel, der anstehenden Blutentnahme zu entgehen, stellte sich die 53-jährige Erfurterin tiefschlafend und reagierte auf keinerlei Ansprache der Beamten. Als Letztere sie dann aus dem Streifenwagen tragen mussten, erwachte sie wie durch Zauberhand, ließ sich theatralisch fallen und trat nach einem Polizisten, ohne diesen zu verletzen. Die Blutentnahme indes konnte sie dadurch jedoch nicht verhindern.

Zusätzlich zur Trunkenheit im Straßenverkehr hat sich die Erfurterin nun auch in einem Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte zu verantworten. (StSch)

