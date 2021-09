Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahren ohne Fahrerlaubnis

Warendorf (ots)

Weil er sein Handy in der Hand hatte und Auto fuhr, ist am Montag (20.09.2021, 10.28 Uhr) ein 25-Jähriger in Ahlen kontrolliert worden.

Polizisten sahen, dass der Oldenburger während der Autofahrt auf der Heessener Straße Richtung Alleestraße sein Handy nutzte. Sie forderten ihn auf anzuhalten. Während der Kontrolle gab der Mann zunächst falsche Personalien an. Außerdem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell