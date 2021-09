Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fußgänger flüchtet nach Zusammenstoß mit Radfahrerin

Warendorf (ots)

Sie hat mehrfach geklingelt und sich bemerkbar gemacht, trotzdem ist am Montag (20.09.2021, 14.35 Uhr) eine Radfahrerin mit einem Fußgänger in Ahlen zusammengestoßen.

Die 42-Jährige war auf dem Radweg der Beckumer Straße unterwegs als vor ihr ein Fußgänger auf dem Radweg lief. Sie klingelte mehrmals, machte sich bemerkbar und bremste, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Durch den Sturz verletzte sich die Ahlenerin. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Fußgänger flüchtete Richtung Konrad-Adenauer-Ring. Er wird wie folgt beschrieben: trug ein graues T-Short, eine graue Jacke und eine weiße Hose.

Hinweise zu dem Fußgänger bitte an die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell