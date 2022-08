LPI-EF: Kreuzungsunfall

Landespolizeiinspektion Erfurt

Am Freitag kam es zur Mittagszeit auf einer Kreuzung im Erfurter Süden zu einem schwerwiegenden Unfall, in Folge dessen beide beteiligte Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren.

Zuvor beabsichtigte eine 34-jährige Erfurterin, mit ihrem Pkw Opel von der Straße Am Buchenberg in die Haarbergstraße einzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines Pkw Seat, welcher die Haarbergstraße bevorrechtigt befuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, deren Gesamtschaden auf etwa 15.000,- EUR zu beziffern war.

Die Fahrerin des Opels verletzte sich in Folge der Kollision leicht am Arm. Da sie sich zudem in den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft befand, wurde sie zur weiteren Untersuchung/Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. (StSch)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell