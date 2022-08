LPI-EF: Räuberischer Diebstahl

Erfurt (ots) - Am Freitagnachmittag zeigte eine 53-jährige Opelfahrerin in der Erfurter Blücherstraße ein so auffälliges Fahrverhalten, dass ein aufmerksamer Bürger sich veranlasst sah, die Polizei hierüber zu informieren. Die daraufhin eingesetzten Polizeibeamten konnten den Opel kurze Zeit später anhalten und dessen Fahrerin kontrollieren. Die 53-Jährige roch stark nach Alkohol, war aber nicht bereit, an einem ...

mehr