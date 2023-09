Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 88-jähriger Kölner mit Motorrad gestürzt

Eitorf (ots)

Am Samstagvormittag (16. September) war der Senior mit seiner Honda zusammen mit einer Gruppe Motorradfahrern auf der Landesstraße 86 (L86) in Richtung Eitorf unterwegs. In einer Linkskurve in Höhe der Ortslage Plackenhohn unterschätzte der Kölner den Kurvenradius und kam am Ausgang der Kurve mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 88-Jährige fuhr mit seiner Honda durch den Straßengraben, stürzte und blieb auf einer Wiese schwer verletzt liegen. Der ansprechbare Mann kam zur Behandlung in ein Bonner Krankenhaus. Sein beschädigtes Motorrad wurde abgeschleppt. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell