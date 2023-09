POL-SU: Trickbetrüger verspricht Erbe und erbeutet mehrere hundert Euro

Troisdorf (ots) - Am Mittwoch (13. September) wurde in ein Einfamilienhaus in Troisdorf eingebrochen. Die Bewohnerin verließ das Haus in der Straße "Zum Röhrichtsiefen" gegen 06:30 Uhr. Als die Frau gegen 14:15 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie, dass ein Fenster im Erdgeschoss beschädigt und das gesamte Haus einbruchstypisch durchsucht war. Eine genaue Nachschau ergab, dass eine Tasche mit mehreren tausend Euro Bargeld ...

