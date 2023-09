Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Neuer Leiter der Direktion Verkehr in der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Herr Polizeirat Manuel Heinze ist seit dem 01. September 2023 neuer Leiter der Direktion Verkehr der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis. Damit löst er Polizeidirektor Rainer Müller ab, der bis zu diesem Zeitpunkt stellvertretend die Direktion Verkehr geleitet hatte.

Nach abgeschlossenem Bachelorstudiengang begann Herr Heinze seine dienstliche Karriere auf der Autobahnpolizeiwache Moers. Dort versah er rund fünf Jahre seinen Dienst, bis es ihn schließlich ins Polizeipräsidium Düsseldorf zog. Auf der Führungsstelle der Direktion Verkehr war er für zwei Jahre als Sachbearbeiter für Strategie und Controlling tätig, in der er unter anderem die Direktionsleitung in strategischen Angelegenheiten beriet. Während des vierjährigen Masterstudiengangs hospitierte der gebürtige Duisburger in anspruchsvollen Spezialbereichen der Polizei. Nebenbei ist er an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen als Dozent für Verkehrsrecht tätig. Nun leitet er eine Direktion, die mehr als 60 Mitarbeitende umfasst.

"Ich freue mich auf die neue Herausforderung, das Kennenlernen der neuen Kolleginnen und Kollegen und die Zusammenarbeit mit den anderen Direktionen.", so Herr Heinze. Der Direktionsleiter wandert gerne in Bergen. Zu seinen Hobbys zählt neben sportlichen Aktivitäten, auch Reisen. (Re)

