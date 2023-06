Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots)

Im Zeitraum 19. - 26.06.2023 versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße in Hiddesen einzubrechen. Sie hebelten vergeblich an einer Terrassentür, um ins Haus zu gelangen. Wer im angegebenen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, wendet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

