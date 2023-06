Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Mann auf Inline Skates stürzt.

Lippe (ots)

In der Straße "Im Rödlinghauser Felde" stürzte am Mittwochmorgen (28.06.2023) ein Inline Skates-Fahrer und erlitt leichte Verletzungen. Der 36-Jährige aus Blomberg war gegen 9:50 Uhr auf seinen Inlinern bergab in Richtung Flugplatz Detmold unterwegs. Als er kurz vor der Senkung auf eine Gruppe von Kindern auf der Straße traf und nicht rechtzeitig bremsen konnte, musste der Mann nach rechts auf einen Grünstreifen ausweichen. Auf diesem grub sich eine Rolle seiner Inliner in die Erde, so dass der Blomberger stürzte. Seine leichten Verletzungen wurden anschließend in einem Klinikum behandelt.

