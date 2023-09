Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW

Kobern-Gondorf (ots)

Am Freitag, dem 29. September 2023 ereignete sich gegen 14:40 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW an der L 52 in Höhe des Mitfahrerparkplatzes an der Autobahn A 48. Der 33-jährige LKW-Fahrer aus dem Kreis Mayen-Koblenz wollte im Einmündungsbereich von der L 117 aus Richtung Kobern-Gondorf am Ende des Zubringers nach links in Richtung Polch abbiegen. Hierbei übersah er einen aus Richtung Polch kommenden PKW Lada mit dem 73-jährigen Fahrer, welcher ebenfalls aus dem Kreis Mayen-Koblenz kommt. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des Lada in seinem PKW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Autowrack befreit werden. Der Fahrer wurde mit dem Rettungswagen in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen aus dem LKW blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Einmündungsbereich an der L 52 musste für ca. eine Stunde gesperrt werden.

