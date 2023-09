Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall zwischen Schulbus und Fahrradfahrerin

Oberwesel (ots)

Am frühen Mittag des 29.9.2023 gegen 13:20 Uhr kam es in der Chablisstraße in Oberwesel zu einem Verkehrsunfall mit einer Fahrradfahrerin. Beide Verkehrsteilnehmer fuhren von Oberwesel in Richtung Wiebelsheim. Hierbei wollte der Schulbus die Fahrradfahrerin überholen, die jedoch selbst nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen wollte, dies aber nicht ausreichend kenntlich machte und demnach die beiden zusammenstießen. Die Fahrradfahrerin wurde hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt. Allerdings war dieser Zusammenstoß für die 40 Grundschulkinder, die im Bus saßen, sehr nervenaufreibend, so dass mehrere Kinder weinten und bis zum Eintreffen der Eltern durch die Polizei betreut werden mussten. Keines der Kinder wurde hierbei jedoch verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell