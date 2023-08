Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spiegel abgetreten

Oberhof (ots)

In der Jägerstraße in Oberhof parkte am Dienstag den 25.07.2023, 18:00 Uhr bis 26.07.2023, 16:30 Uhr ein Pkw Audi A4. In diesem Zeitraum wurde der Außenspiegel des Autos mutwillig abgetreten. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Suhl unter 03681 369 196 in Verbindung zu setzen.

