Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Entlaufenes Schaf im Gleis führt zu Streckensperrung und Polizei-einsatz

Dessau-Roßlau (ots)

Am Montag, den 20. November 2023 erhielt die Bundespolizei fernmünd-lich gegen 08:00 Uhr die Meldung von der Notfallleitstelle der Bahn, dass sich auf der Bahnstrecke von Dessau nach Roßlau ein Schaf im Gleis befindet. Eine Streife des Bundespolizeireviers Dessau begab sich unverzüglich zum Einsatzort, um das Weidetier so schnell wie möglich von der Strecke zu treiben. Derweil erhielten die vorbeifahrenden Züge den Befehl des Fahrens auf Sicht. Bei Ankunft der Einsatzkräfte vor Ort wurde die Strecke um 08:18 Uhr gesperrt. Das Schaf konnte kurze Zeit später eingefangen und zurück auf seine Weide getrieben werden. Um 08:24 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben. Als Ursache für das Entweichen des Schafes stellten sich zwei umgefallene Weidezäune heraus. Diese stellten die Bundespolizisten kurzer Hand wieder auf. Die Ermittlungen zum Eigentümer dauern an. In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei erneut daraufhin, dass bei der Haltung von Nutz- und Weidetieren auf eine sichere Unter-bringung zu achten ist. In Fällen wie diesem, wird stets geprüft, ob dem Halter der Tiere ein Fehlverhalten vorzuwerfen ist. Wird einem Tierhalter eine Pflichtverletzung nachgewiesen, kann er gemäß der Eisenbahn-, Bau- und Betriebsordnung für Zugverspätungen oder Zugausfälle mit einem Bußgeld belegt werden. Für eventuelle Sachschäden an betroffenen Zügen oder Bahngleisen kann er darüber hinaus auf dem zivilrechtlichen Weg von der Deutschen Bahn haftbar gemacht werden. Glücklicherweise kam es am gestrigen Tag zu keiner Kollision des Zuges mit dem Tier.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell