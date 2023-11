Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Nur sieben Tage nach Erlass des Haftbefehls: Mann wird durch Bundespolizisten festgenommen

Magdeburg (ots)

Am Montag, den 20. November 2023 begann die neue Woche für einen 41-Jährigen nicht so gut: Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte den Reisenden auf dem Hauptbahnhof Magdeburg. Bei der Überprüfung seiner Personalien in der Fahndungsdatei der Polizei stellte sich heraus, dass gegen den Deutschen ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Magdeburg vorlag. So wurde der Mann im Januar dieses Jahres wegen Betrugs rechtskräftig vom Amtsgericht Magdeburg zu einer Geldstrafe von 300 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen verurteilt. Da er den Zahlungen bisher nicht nachkam und sich, trotz vorheriger Ladung, auch nicht dem Strafantritt stellte, erließ die zuständige Staatsanwaltschaft am 13. November 2023 den Vollstreckungshaftbefehl. Die Beamten eröffneten dem Verurteilten diesen, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle. Da der 41-Jährige nicht zahlungsfähig war, wurde er am selbigen Tag an die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt übergeben. Die ausschreibende Behörde wurde über den Aufgriff und den Vollzug der Maßnahme durch die Bundespolizisten informiert.

