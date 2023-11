Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Lebensgefährlicher Leichtsinn: Teenager halten sich im Gleis auf und lassen Beine ins Gleis baumeln

Wernigerode (ots)

Am Sonntag, den 19. November 2023 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg gegen 18:00 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt, dass auf den Bahngleisen am Bahnhof Wernigerode Jugendliche umherspazieren und Beine baumelnd am Bahnsteigrand sitzen. Umgehend verlegten mehrere Streifen zum Ereignisort. Eingesetzte Landespolizisten, die den Bahnhof Wernigerode zuerst erreichten, trafen einen 15-Jährigen Jugendlichen an, der im Gleis spazierte. Seine vier Begleiterinnen im Alter von 13, 13, 13 und 14 Jahren saßen am Bahnsteigrand, ließen ihre Beine in Richtung der Bahngleise baumeln und sahen ihm zu. Glücklicherweise fuhren zu dieser Zeit keine Züge in dem besagten Gleis. Die eingesetzten Beamten stellten die Personalien der Deutschen fest und belehrten diese eindringlich über die Gefahr, in die sie sich mit ihrem unüberlegten Handeln begeben hatten. Auch die Erziehungsberechtigten der Jugendlichen wurden über die Freizeitbeschäftigung ihrer Zöglinge informiert sowie belehrt und durften diese am Bahnhof in Empfang nehmen. In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei erneut darauf hin, dass Bahnanlagen keine Spielplätze sind. Die Züge nähern sich fast lautlos an und können je nach Windrichtung erst oft sehr spät wahrgenommen werden. Außerdem geht von den vorbeifahrenden Zügen eine enorme Sogwirkung aus, die ebenfalls zu gravierenden, wenn nicht so-gar tödlichen Unfällen führen kann. In dem aktuellen Fall ist glücklicherweise nichts Schlimmeres passiert. Die Bundespolizei bittet Eltern und Lehrer eindringlich mit ihren Kindern und Schülern über die Gefahren an Bahnanlagen zu sprechen und sie diesbezüglich zu sensibilisieren. Zudem wird die Präventionsbeauftragte der Bundespolizeiinspektion Magdeburg erneut das Gespräch mit den Jugendlichen suchen.

