Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizisten fällt Mann auf, der zuvor Waren im Wert von fast 800 Euro erbeutet hat

Magdeburg (ots)

Am Freitag, den 17. Oktober 2023 wurde eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg gegen 18:00 Uhr auf einen 32-jährigen aus Indien stammenden Staatangehörigen aufmerksam. Der junge Mann trug eine Strickjacke, an der die Preisauszeichnung zu sehen war. Die Beamten sprachen ihn daraufhin an und stellten weitere augenscheinlich gestohlene Gegenstände fest. Zur Durchführung der notwendigen polizeilichen Maßnahmen nahmen die Einsatzkräfte den Polizeipflichtigen mit zur Dienststelle. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden sehr hochwertige Schuhe, ein Schal, die erwähnte Strickjacke, und ein Trainingsanzug aufgefunden, welche noch mit Etiketten und Diebstahlsicherungen versehen waren. Insgesamt erbeutete der Mann Waren im Wert von 798,88 Euro. Die Bekleidungsgegenstände wurden als Beweismittel im Strafverfahren sichergestellt. Dem Mann, der schon mehrfach wegen Diebstahlshandlungen polizeilich bekannt ist, erwartet nun ein weiteres Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

