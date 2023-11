Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei: Unterschlagung und Diebstahl - Wer kennt diesen Mann?

Halle/Saale, Goslar (ots)

Bereits am 24. Oktober 2022 vergaß ein 64-jähriger Reisender beim Ausstieg in Wernigerode aus einem Regionalexpress, welcher von Goslar nach Halle/Saale eingesetzt war, seine Geldbörse. Ein bisher unbekannter Mann nahm diese zwischen 22:45 und 23:15 Uhr im Zug an sich, entwendete aus ihr circa 200 Euro und entsorgte das Portemonnaie letztendlich in einem Müllbehälter des Zuges. Dort fanden Reinigungskräfte nach Ankunft der Bahn im Hauptbahnhof Halle/Saale die Geldbörse und übergaben sie an die Bundespolizei. Diese kontaktierte den Eigentümer. Der Geschädigte holte seine Geldbörse ab und bemerkte das Fehlen des genannten Geldbetrages. Eine Videoauswertung im Zug ergab den geschilderten Tathergang.

Um die Identität des Tatverdächtigen festzustellen wurde vom Amtsgericht Halberstadt per Beschluss die Veröffentlichung des Fotos des Verdächtigen angeordnet. Das Bild ist auf der Homepage der Bundespolizei unter https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2023/oefa_44_2023.html einzusehen und kann unter anderem für die Printausgaben der Zeitungen genutzt werden.

Der derzeit noch unbekannte Täter trug zum Tatzeitpunkt eine graue Jeans, eine dunkle Jacke, schwarze Schuhe sowie einen quergestreiften, grauschwarzen Pullover. Es handelt sich um einen Brillenträger mit kurzen, gelockten, dunkelblonden Haaren.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Unterschlagung eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Hilfe. Wer erkennt den mutmaßlichen Täter oder kann Informationen zu seinem Aufenthaltsort geben? Sachdienliche Hin-weise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Zudem können Auskünfte auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de schriftlich gegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell