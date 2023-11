Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gesuchter Mann mit Hausverbot entblößt sein Glied, bedroht und beleidigt Sicherheitsmitarbeiter der Bahn sowie Bundespolizisten

Halle/Saale (ots)

Am Mittwoch, den 15. November 2023 betrat ein 55-Jähriger trotz eines bestehenden Hausverbotes und ohne Reiseabsichten kurz vor Mitternacht den Hauptbahnhof Halle/Saale. Dies bemerkten zwei Sicherheitsmitarbeiter der Bahn und komplementierten den Mann aus dem Bahnhof heraus. Währenddessen zeigte der litauische Staatsangehörige den beiden Männern seinen Mittelfinger und drohte ihnen, sie mit seinem mitgeführten Gehstock zu schlagen. Zudem kam es zu verbalen Äußerungen des Mannes, auf die die Sicherheitsmitarbeiter jedoch nicht eingingen. Daraufhin entblößte der 55-Jährige sein Glied vor den beiden Geschädigten und manipulierte an diesem. Eine hinzugerufene Streife der Bundespolizei beleidigte der Störenfried ebenfalls mit ehrverletzenden Worten. Sein gesamtes Gebaren bringt ihm nun gleich eine ganze Litanei an neuen Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs, mehreren Beleidigungen, Bedrohung und exhibitionistischen Handlungen ein. Die fahndungsmäßige Überprüfung seiner Personalien im Datenbestand der Polizei ergab weiterhin, dass die Staatsanwaltschaft Halle/Saale gleich in drei Ermittlungsverfahren, hier wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamten, Körperverletzung sowie Hausfriedensbruchs nach der aktuellen Adresse des Mannes ersuchte. Die Behörde wurde entsprechend informiert.

