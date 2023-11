Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Wollmatingen) Geparkte Autos absichtlich beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (31.10/ 01.11.2023)

Konstanz-Wollmatingen (ots)

Im Verlauf der Halloweennacht haben unbekannte Täter absichtlich drei Autos beschädigt, die im Zeitraum von Dienstag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 11 Uhr, in der Mannheimer Straße vor den Hausnummern 65 bis 67 abgestellt war. Die Unbekannten besprühten einen BMW X3, einen VW Multivan und einen Seat Leon mit schwarzer Farbe und richteten einen Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe an. Der Polizeiposten Konstanz-Wollmatingen, Tel. 07531 94299-0, ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell