POL-KN: (Konstanz-Petershausen) Einbruch in das Suso Gymnasium - Polizei bittet um Hinweise (31.10.-02.11.2023)

Oberndorf a.N. (ots) - Einen Unfall verursacht hat eine betrunkene Autofahrerin am Dienstagabend, gegen 22 Uhr, auf der Landesstraße 424. Eine 24-jährige VW-Fahrerin war auf der L 424 von Sulz-Fischingen herkommend in Richtung Sulz unterwegs. Im Kurvenbereich kam die Frau nach links von der Straße ab und prallte ...

mehr