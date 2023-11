Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a.N./ Lkr. Rottweil) Betrunkene Autofahrerin baut Unfall und beleidigt Polizisten (31.10.2023)

Oberndorf a.N. (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine betrunkene Autofahrerin am Dienstagabend, gegen 22 Uhr, auf der Landesstraße 424. Eine 24-jährige VW-Fahrerin war auf der L 424 von Sulz-Fischingen herkommend in Richtung Sulz unterwegs. Im Kurvenbereich kam die Frau nach links von der Straße ab und prallte mit einem entgegenkommenden VW Golf eines 58-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls drehten sich beide Wagen und krachten im weiteren Verlauf in die Leitplanke. Hierbei verletzte sich der 58-jährige Mann leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Die Beamten stellten bei der Autofahrerin deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest mit einem Wert von über 1,6 Promille bestätigte den Verdacht der Polizisten. Die Frau musste eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Ihren Führerschein behielten die Polizisten ein. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte die junge Frau auch noch die Beamten. Abschlepper kümmerten sich um die beiden demolierten VW's, an denen ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstanden ist. Die L 424 musste während der Unfallaufnahme für annähernd 1,5 Stunden gesperrt werden. Gegen die 24-Jährige wird jetzt wegen des Verursachens eines Unfalls unter Alkoholeinwirkung, fahrlässiger Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell