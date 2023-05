Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: ...und schon wieder!!

Bad Frankenhausen / B 85 (ots)

Ein Unfall auf der B 85 ereignete sich am Samstag, den 20.05.2023, gegen ca. 16:30 Uhr. Der 20-jährige Fahrer einer Honda befuhr die B 85 von Bad Frankenhausen / Kyffhäuserdenkmal kommend in Richtung Kelbra. In einer Linkskurve kam der Fahrer mit seinem Krad nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in zwei, in diesem Bereich parkende Motorräder. Der Fahrer der Honda sowie die an den parkenden Krädern wartenden Personen blieben unverletzt. An den drei Krädern kam es zu einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

