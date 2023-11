Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 2,54 Promille: 60-Jähriger ohne Fahrkarte belästigt Zugbegleiter sexuell und wird gegenüber Sicherheitsmitarbeitern der Bahn sowie Bundespolizisten ausfallend

Hsalle/Saale (ots)

Am Mittwoch, den 15. November 2023 wurde die Bundespolizei gegen 20:00 Uhr durch die Notfallleitstelle der Bahn über einen 60-Jährigen in einem Intercity informiert und um Unterstützung gebeten. Laut ersten Erkenntnissen nutzte der Mann den Zug auf der Strecke von Köthen nach Halle/Saale, ohne ein für die Fahrt erforderliches Zugticket zu be-sitzen. Zudem berührte er den Zugbegleiter unsittlich und streichelte ihn gegen dessen Willen im Leistenbereich. Sofort alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei waren mit Einfahrt des Zuges am Ankunftsgleis neun am Hauptbahnhof Halle/Saale und nahmen sich dem Sachverhalt unverzüglich an. Auch den Beamten und hinzugekommenden Sicherheitsmitarbeitern der Bahn gegenüber verhielt sich der Deutsche unflätig. Er beleidigte sie wiederkehrend mit ehrverletzenden Worten. Ein Atemalkoholtest brachte einen Wert von 2,54 Promille zum Vorschein. Der 60-Jährige erhält Strafanzeigen wegen des Erschleichens von Leistungen, sexueller Belästigung sowie Beleidigungen. Des Weiteren stellten ihm die Bahnmitarbeiter aufgrund seines Verhaltens ein zweijähriges Hausverbot für den Hauptbahnhof Halle/Saale aus.

