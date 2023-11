Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei: Bisher unbekannte Täter entwenden Gleisbaumaschinen im Wert von rund 24.000 Euro

Bad Dürrenberg (ots)

Durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn wurde am Sonntag, den 19. November 2023, gegen 21:15 Uhr festgestellt, dass durch bisher unbekannte Täter an einer Baustelle an den Bahngleisen nahe der Ortslage Kirchfährendorf drei Gleisbaumaschinen entwendet wurden. Der Diebstahl verursachte einen Schaden von circa 24.000 Euro. Es ist davon auszugehen, dass der oder die bisher unbekannten Täter aufgrund der Schwere der Maschinen den Abtransport dieser mit einem geeigneten Kraftfahrzeug durchführte/-n. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen eines besonders schweren Diebstahls ein und benötigt die Unterstützung der Bevölkerung: Wer hat im Zeitraum vom 19. November 2023, 01:30 Uhr bis 19. November 2023, 21:15 Uhr Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des besagten Tatortes gesehen, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

