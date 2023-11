Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 25-Jähriger prellt die Zeche, täuscht Diebstahl vor und leistet Wi-derstand gegen Bundespolizisten

Halle/Saale (ots)

Am Montagabend, den 20. November 2023 konsumierte ein 25-Jähriger in der Bahnhofslounge im Hauptbahnhof Halle/Saale diverse alkoholische Getränke. Als die Mitarbeiterin später abkassieren wollte, machte er widersprüchliche Angaben zum Verbleib seiner Geldbörse. Unter ande-rem versuchte er zu erklären, dass diese ihm während seines Aufenthaltes in der Lounge gestohlen wurde. Die Mitarbeiterin sichtete kurzerhand die Videoaufnahmen aus dem Bereich. Als sie keinerlei Hinweise auf den vermeintlichen Diebstahl feststellen konnte, informierte sie eine Streife der Bundespolizei. Diese kontrollierte den Mann, der ähnliche Angaben zum Verbleib seiner Geldbörse machte. Er teilte den Einsatzkräften mit, dass er seinen Personalausweis in der Tasche am Hosenbein mit sich führte, diesen jedoch nicht aushändigen wird. Auf den Hinweis, dass die Bundespolizisten ihn zum Auffinden des Identitätspapieres zur Dienststelle mitnehmen und durchsuchen würden, signalisierte er vorerst seine Mitarbeit. Auf dem Weg zur Dienststelle änderte er plötzlich seine Meinung und versuchte sich der Personalienfeststellung durch Flucht und Entreißen seines Armes aus dem Griff des Bundespolizisten zu entziehen. Schlussendlich musste der Deutsche zu Boden gebracht, gefesselt und mit Handfesseln zur Dienststelle gebracht und dort durchsucht werden. Der Personalausweis wurde hierbei genau an der Stelle aufgefunden, die der Mann zuvor angegeben hatte. Die Geldbörse wurde allerdings nicht entwendet, sondern im Rucksack mitgeführt. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,88 Promille.Ihn erwarten Strafanzeigen wegen Betruges, Vortäuschen einer Straftat und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

