Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Zeugenaufruf zu einem Einbruch in einen Einkaufsmarkt in Holzminden - Täter haben es auf Tabakwaren abgesehen

Holzminden (ots)

Am Sonntag (25.02.2024) kam es am Abend zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr zu einem Einbruch in einen Einkaufsmarkt in der Zeppelinstraße in Holzminden. Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Zugangstür Zutritt zum Markt und entwendeten Tabakwaren in noch unbekannter Menge. Die gesamte Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Eine Spurensuche- und Sicherung ist noch in der Nacht am Tatort erfolgt. Die weiteren Ermittlungen werden jetzt durch den Kriminalermittlungsdienst in Holzminden geführt. Zeugen, die zur Tatzeit sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Holzminden unter 05531-958-0 zu melden oder ihre Hinweise per Email an: poststelle@pk-holzminden.polizei.niedersachsen.de mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell