POL-OH: Verstärkte Kontrollen der osthessischen Polizei in der Fastnachtszeit

Osthessen (ots) - FD Außenspiegel von geparktem Pkw abgefahren Hünfeld. Am Dienstag (30.01.), zwischen 6.50 Uhr und 10.30 Uhr, wurde in der Fuldaer Straße in Höhe eines Autohauses ein schwarzer Tayota Auris beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeug, welches Richtung Innenstadt unterwegs war, touchierte im Vorbeifahren den geparkten Pkw, der am rechten Parkstreifen ...

mehr