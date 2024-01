Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Außenspiegel von geparktem Pkw abgefahren

Hünfeld. Am Dienstag (30.01.), zwischen 6.50 Uhr und 10.30 Uhr, wurde in der Fuldaer Straße in Höhe eines Autohauses ein schwarzer Tayota Auris beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeug, welches Richtung Innenstadt unterwegs war, touchierte im Vorbeifahren den geparkten Pkw, der am rechten Parkstreifen stand. Der linke Außenspiegel des geparkten Auris wurde abgerissen und lag anschließend auf der Straße. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hünfeld unter Telefon 06652/96580 zu melden.

Verkehrsunfall

Bebra. Am Montagnachmittag (29.01.), gegen 17 Uhr, befuhr eine VW-Twingo-Fahrerin aus Bebra die Asmusstraße aus der Ortsmitte von Bebra-Asmushausen kommend und wollte nach links auf die B 27 Richtung Bebra abbiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit einem Opel-Combo einer Fahrerin aus Kornwestheim, welcher die B 27 aus Richtung Sontra kommend in Richtung Bebra befuhr. Der Gesamtschaden beträgt circa 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Verkehrunfallflucht

Ronshausen. Am Freitag (26.01.), in der Zeit von 19 Uhr bis 22 Uhr, parkte ein Mercedes-Fahrer aus Ronshausen in der Straße "Mühlweg" rückwärts in einer Parklücke. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte beim Ein- oder Ausparken, den Frontstoßfänger sowie den Kotflügel vorn links. Der Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

