POL-OH: Vermeintliche Giftstoffe aufgefunden - Zwei Hunde verendet - Hinweis an Tierhalter - Haschisch bei 21-Jährigem sichergestellt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Vermeintliche Giftstoffe aufgefunden - Zwei Hunde verendet - Hinweis an Tierhalter

Bad Hersfeld. Am Freitag (26.01.) stellte eine Hundehalterin bei einem Spaziergang mit ihrem Tier im Bereich der Hersfelder Straße / Ecke Kirchgarten eine unbekannte Substanz an rohem Fleisch fest. Die Frau informierte daraufhin vorsorglich die Polizei, welche das Fleisch sowie die Substanz zunächst sicherstellte. Der Vierbeiner wurde anschließend einem Veterinär vorgestellt. Er erlitt nach aktuellem Kenntnisstand keine Vergiftungen.

Am heutigen Dienstag (31.01.) wurde die Polizei in Bad Hersfeld über den Tod zweier anderer Hunde mit mutmaßlichen Vergiftungserscheinungen informiert. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen waren beide Tiere am Vorabend (29.01.), zwischen 16 Uhr und 20.30 Uhr, im Bereich einer Feldgemarkung - Straße "Rüttelsburg" in Richtung des Kalibergs - unterwegs und nahmen hierbei vermutlich unbemerkt eine giftige Substanz zu sich. Sie verendeten in der Folge im Verlauf der Nacht.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden gemeldeten Sachverhalten besteht, ist momentan noch unklar und Bestandteil der umgehend durch die Polizei in Bad Hersfeld eingeleiteten Ermittlungen, in die auch das zuständige Veterinäramt des Landkreises Hersfeld-Rotenburg und die Staatsanwaltschaft Fulda mit einbezogen wurden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Personen, die Angaben zu den geschilderten Vorfällen machen können oder in den zurückliegenden Tagen ähnliche Funde gemacht haben. Diese Personen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 in Verbindung zu setzen.

Hinweise an Tierhalter

Die osthessische Polizei rät Besitzern von Tieren aus Gründen der Prävention, diese an einer Leine oder in direkter Nähe zum Menschen zu führen, um sie genau beobachten und auch feststellen zu können, ob und was die Tiere aufnehmen.

Auch Tierschutzorganisationen geben Tierhaltern Ratschläge beziehungsweise Hinweise, deren Bekanntmachung und Einhaltung der Sicherheit der Tiere vorsorglich und auch nachhaltig dienen sollen.

Haschisch bei 21-Jährigem sichergestellt

Bad Hersfeld. Am frühen Donnerstagabend (25.01.) stellten Beamte der Polizeistation Bad Hersfeld im Zuge einer Personenkontrolle in der Innenstadt rund 500 Gramm Haschisch bei einem 21-jährigen Fußgänger sicher. Nach aktuellem Kenntnisstand führte der junge Mann das Betäubungsmittel - im Straßenverkaufswert von circa 5.000 Euro - in seiner Jacke mit sich. Der 21-Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Sandra Suski, Pressesprecherin

