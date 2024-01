Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Verkehrsunfallflucht

Poppenhausen. Am Mittwoch (24.01.), in der Zeit von 7 bis 12 Uhr, ist ein Regenfallrohr in der Burgstraße in Poppenhausen durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hilders unter Telefon 06681/96120 oder per E-Mail pst-hilders.ppoh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Hilders

HEF

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Freitag (26.01.), gegen 15 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die B 62 aus Richtung Sorga kommend in Richtung Bad Hersfeld. Aufgrund mangelnder Ladungssicherung verlor der Fahrer einen großen Steinbrocken. Dieser landete mittig auf der rechten Fahrspur. Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld und eine 51-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld, welche ebenfalls diese Fahrspur befuhren, fuhren über den auf der Fahrbahn befindlichen Steinbrocken. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall - Eine Person leicht verletzt

Neuenstein. Am Samstag (27.01.), um 8.45 Uhr, befuhr eine 20-jährige Pkw-Fahrerin die L 3157 von Oberaula kommend in Richtung Salzberg. Plötzlich verlor sie auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw und rutsche in die Schutzplanke. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 6.400 Euro. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt und mittels RTW in ein Krankenhaus verbracht.

Polizeistation Bad Hersfeld

