POL-SU: Einbruch in Parfümerie

Sankt Augustin (ots)

Bereits am Freitag (19. Mai) entdeckte die Mitarbeiterin einer Parfümerie in Sankt Augustin einen Einbruch in das Geschäft. Dieses befindet sich im ersten Obergeschoss eines Einkaufscenters in der Rathausallee. Wegen des Feiertags hatte die Frau das Ladenlokal zwei Tage zuvor (17. Mai) gegen 20:00 Uhr verlassen. Als sie am Freitag gegen 09:50 Uhr das Geschäft über die Eingangstür zum Verkaufsraum betrat, bemerkte sie zunächst, dass die Kasse sich nicht im üblichen Zustand befand. Als die Verkäuferin sich daraufhin genauer umsah, bemerkte sie, dass eine Vielzahl an Produkten aus den Regalen fehlte. Eine Nachschau im rückwärtigen Lagerraum ergab, dass auch hier Ware in bislang unbekannter Menge entwendet wurden. Die hinzugerufene Polizei entdeckte, dass das Schloss einer Tür durchbohrt war. Der oder die unbekannten Täter sind offenbar auf diesem Wege über den rückwärtigen Bereich, der normalerweise nur Mitarbeitenden zugänglich ist, in die Parfümerie gelangt. Hier durchsuchten sie Lager-, Aufenthalts- und Verkaufsraum einbruchstypisch. Die Unbekannten entwendeten rund 2.000 Euro Bargeld und eine Vielzahl an Parfüms und Pflegeprodukten. Zum Abtransport des Diebesguts nutzten die Täter einen Rollwagen, der ebenfalls entwendet wurde, und verließen die Örtlichkeit wieder über die Hintertür. Die Polizei, die vor Ort Spuren sicherte und nun auswertet, bittet um Hinweise zu den Tätern unter 02241 541-3321. (Uhl)

