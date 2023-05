Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Bewaffneter Unbekannter überfällt Spielhalle

Eitorf (ots)

Bei einem Raubüberfall auf eine Spielhalle in der Bahnhofstraße in Eitorf hat ein bewaffneter Unbekannter am Sonntagabend (21. Mai) mehrere hundert Euro erbeutet.

Der mit einer auffälligen roten Jacke bekleidete, mutmaßlich männliche Tatverdächtige betrat gegen 22.45 Uhr die Räume der Spielhalle. Dabei hielt er eine Pistole in der Hand und forderte die anwesende Aufsicht in akzentfreiem Deutsch auf, die Kasse zu öffnen. Um mit seiner Drohung mehr Eindruck zu hinterlassen, lud er dabei seine Schusswaffe durch. Die Angestellte folgte der Anweisung und öffnete die Kasse. Der circa 170 bis 180 cm große und schlanke Räuber griff in die Kasse und nahm das Geld heraus. Nachdem er seine Beute in der Tasche verstaut hatte, ging er nach draußen und fuhr auf einem Fahrrad in Richtung Bahnhof davon. Die Mitarbeiterin der Spielhalle sowie ein anwesender Gast blieben unverletzt.

Der Spielhallenräuber war bei Tatausführung mit einer schwarzen Sturmhaube und einer Sonnenbrille maskiert. Unter der roten Jacke trug er eine beige Sweatshirt-Jacke mit Kapuze. Darüber hinaus war er mit einer blauen Jeanshose und hellen Joggingschuhen bekleidet.

Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, die bislang nicht zur Ergreifung eines Tatverdächtigen geführt haben.

Wer kann Angaben zu dem Raubüberfall machen? Hinweise an die Polizei in Eitorf unter der Rufnummer 02241 541-3421. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell