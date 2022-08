Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geldbörse und Kopfhörer geraubt

Erfurt (ots)

Einem 19-Jährigen wurden Samstagmorgen gegen 5:00 Uhr die Geldbörse und Kopfhörer geraubt. Der junge Mann war mit einem Bekannten in der Erfurter Innenstadt unterwegs. Dort lernten sie den späteren Täter kennen und liefen gemeinsam mit ihm in Richtung Magdeburger Allee. Kurze Zeit nachdem sich der Bekannte verabschiedete und nach Hause ging, forderte der Täter von dem 19-Jährigen unter Androhung von Gewalt die Herausgabe seiner Geldbörse und der Kopfhörer. Nach der Übergabe entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte er nicht mehr gefasst werden. (DS)

