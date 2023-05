Coesfeld (ots) - In der Zeit von 19.05.2023 19:30 Uhr bis 20.05.2023 08:00 Uhr brachen der/die Täter in mehrere Gebäude eines Tierparks ein. Hierfür hebelte er/sie Türen und Fenster mit einem unbekannten Gegenstand auf. Die Kriminalpolizei hat die Spurensicherung übernommen. Zeugenhinweise an die Polizei bitte unter der 02541-140 Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

mehr