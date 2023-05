Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mit Rad und 2,1 Promille gegen Laternenmast

Sankt Augustin (ots)

Ein 43-Jähriger kollidierte auf seinem Fahrrad am Mittwoch (17. Mai) in Sankt Augustin mit einem Laternenmast. Zeugen und Ersthelfer hatten einen Rettungswagen verständigt, da man zunächst davon ausging, dass der Mann aus Köln sich bei dem Unfall verletzt hatte. Jedoch schien er Glück im Unglück gehabt zu haben und unverletzt geblieben zu sein. Da die hinzugerufenen Polizisten jedoch deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie eine Atemalkoholkontrolle durch. Diese ergab den Wert von rund 2,1 Promille, so dass ein Arzt dem 43-Jährigen im Anschluss eine Blutprobe entnahm. Der Mann gab an, einen Freund besucht und offenbar zu viel getrunken zu haben. Eigentlich habe er mit dem Fahrrad nachhause bis nach Köln fahren wollen. Den Kölner erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Polizei weist darauf hin, dass bereits ab 0,3 Promille eine Anzeige droht, wenn fahrauffällig gefahren wird. Ab 1,6 Promille darf gar kein Fahrrad mehr gefahren werden. (Uhl)

