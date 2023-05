Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Spritztour endet an Brückengeländer/15-Jähriger verliert Kontrolle über Kleintransporter

Windeck (ots)

Am Donnerstag (18. Mai) kam es in Windeck-Rosbach zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 23:10 Uhr wurde die Polizei telefonisch über den Unfall auf der Obernauer Straße in Kenntnis gesetzt. Vor Ort wurde der 15 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters bereits in einem Rettungswagen behandelt. Zum Unfallhergang selbst wollte der Jugendliche aus Windeck keine Angaben machen. Aussagen von Ersthelfern und die Spuren vor Ort lassen jedoch folgenden Sachverhalt vermuten: Der junge Windecker hatte sich unerlaubt und ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein, den Kleintransporter seiner Großeltern genommen. Damit fuhr er von Rosbach kommend in Richtung Obernau. In einer Rechtskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte linksseitig mit einem Brückengeländer. Der Ford Transit kam schließlich, mit starken Beschädigungen an der Front und der linken Fahrzeugseite, quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der Windecker verließ schwerverletzt mit einer blutenden Kopfwunde das Fahrzeug und wurde von Ersthelfern versorgt. Polizisten sicherten die Unfallstelle ab und dokumentierten die Unfallspuren. Die Unfallaufnahme dauerte knapp zweieinhalb Stunden. Ein Abschleppunternehmen erschien zur Bergung des stark beschädigten Transits. Das ebenfalls stark beschädigte Brückengeländer wurde behelfsmäßig abgesichert. Die Feuerwehr beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe. Der Schaden am Fahrzeug wurde auf 10.000 Euro geschätzt. Ein Rettungswagen brachte den 15-Jährigen in ein Krankenhaus. Seine Mutter wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Den Jugendlichen erwartet eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unbefugtem Gebrauch von Kraftwagen. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell